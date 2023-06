Business news: “Wsj”, gli Usa hanno segretamente riavviato i colloqui sul nucleare con l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno segretamente riavviato i colloqui con l’Iran con l’obiettivo di ottenere il rilascio di prigionieri Usa e di limitare il programma nucleare di Teheran. Lo rivela il quotidiano “Wall Street Journal” citando fonti a conoscenza del dossier. I contatti avrebbero già portato allo sblocco di 2,5 miliardi di euro che il governo dell’Iraq ha trasferito all’Iran per l’acquisto di gas e di energia elettrica e che erano stati precedentemente congelati a causa delle sanzioni Usa. Dopo un primo incontro tra alti funzionari dei due Paesi a New York, avvenuto lo scorso dicembre, vi sarebbero stati colloqui indiretti in Oman, dove dirigenti della Casa Bianca si sarebbero recati in almeno tre occasioni nel corso di quest’anno. Funzionari del governo di Mascate avrebbero fatto da tramite per il passaggio di messaggi tra le due parti. Già in campagna elettorale il presidente statunitense Joe Biden aveva promesso di lavorare al rilancio dell’accordo internazionale sul nucleare iraniano, dal quale gli Usa si erano ritirati nel 2018 sotto la presidenza di Donald Trump. Volta ad attenuare le tensioni in Medio Oriente, l’azione diplomatica in corso, osserva il “Wsj”, è tuttavia resa ancor più delicata sul piano politico dalle recenti mosse dell’Iran, che ha fornito droni alla Russia nel quadro della guerra in Ucraina, che ha compiuto progressi nell’arricchimento dell’uranio e che ha in diverse circostanze sequestrato petroliere nel Golfo Persico. (Was)