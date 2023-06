Business news: Honda commercializzerà dal 2028 un nuovo business jet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda Aircraft Co., unità aerospaziale con sede negli Stati Uniti del costruttore di auto giapponese Honda, ha annunciato il futuro lancio di un nuovo business jet dalla capienza massima di 11 persone. L'azienda punta a commercializzare il velivolo a partire dal 2028, dopo aver ottenuto le necessarie certificazioni dalle autorità per l'aviazione civile statunitensi. Il nuovo aereo, che rientrerà nella categoria degli "aerei a reazione leggeri", somiglierà a una versione ingrandita dell'HondaJet già commercializzato da Honda, caratterizzato da due motori a turbina collocati su gondole sovralari. Secondo Honda, l'efficienza dei consumi del nuovo velivolo sarà superiore del 20 per cento alla media dei velivoli della stessa categoria, consentendogli di volare attraverso l'intero Nord America senza necessità di rifornimento. Il velivolo sarà basato sulla piattaforma concettuale HondaJet 2600 presentata nel 2021. (Git)