Business news: Kazakhstan-Uzbekistan, interscambio in crescita del 5,2 per cento nell’ultimo anno

- L’interscambio commerciale tra Kazakhstan e Uzbekistan si è attestato a 1,1 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2023, in crescita del 5,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riporta il sito d’informazione specializzato “Finprom”. La maggior parte degli scambi (76,7 per cento sul totale) è legata alle esportazioni dal Kazakhstan, in crescita dello 0,9 per cento e pari a 821,3 milioni di dollari nel periodo in esame. Il Paese ha fornito all’Uzbekistan in particolare grano, frumento, fertilizzanti, prodotti in acciaio inossidabile, farina di grano, grassi e oli. Le importazioni dall’Uzbekistan sono cresciute del 22,6 per cento portandosi a 248,9 milioni di dollari. Si tratta, soprattutto, di prodotti di maglieria, ricambi d’auto, refrigeratori. (Res)