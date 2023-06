Business news: Taiwan, Banca centrale mantiene invariati tassi d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Taiwan ha mantenuto invariato il tasso d'interesse all'1,9 per cento, in linea con le attese del mercato e con la sospensione dei rialzi dei tassi disposta dalla Federal Reserve statunitense. Lo riporta l'agenzia di stampa locale "Central News Agency", precisando che il tasso d'interesse attuale è comunque il più alto da otto anni a questa parte. Il tasso sugli alloggi con garanzia è rimasto al 2,3 per cento, mentre quello sugli alloggi senza garanzia al 4,1 per cento. L'aggressivo rialzo dei tassi è iniziato a marzo 2022, quando la Banca centrale ha disposto un aumento di 75 punti base per contrastare l'aumento dell'inflazione. A maggio, l'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) è aumentato del 2,02 per cento su base annua, segnando la crescita più lenta da luglio 2021. (Cip)