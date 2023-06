Business news: Cina, afflusso investimenti diretti esteri in calo del 5,6 per cento da gennaio a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) in Cina è diminuito del 5,6 per cento nei primi cinque mesi dell'anno, periodo in cui si sono attestati a 84,35 miliardi di dollari. Lo certificano i dati pubblicati dal ministero del Commercio. A trainare la crescita degli investimenti è stata soprattutto la manifattura hi-tech (+30,8 per cento) e le relative industrie (+7,5 per cento). Nello stesso periodo, gli investimenti diretti non finanziari in uscita (Odi) della Cina sono aumentati del 16,1 per cento su base annua, attestandosi a 51,78 miliardi di dollari. (Cip)