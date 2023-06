Business news: turismo, Italia partecipa a fiere Bbtf in Indonesia e Iltm a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si fa strada sui mercati del Sud-est asiatico ed è l’unico Paese europeo a partecipare per la prima volta alla fiera Bbtf - Bali & Beyond Travel Fair, a Bali fino al 17 giugno 2023, la principale fiera del turismo in Indonesia, con buyers provenienti principalmente dal Sud-est asiatico. La Penisola fa il bis anche aderendo a Iltm Asia Pacific, fiera dedicata al settore del turismo del lusso a Singapore. Lo riferisce un comunicato di Enit - Agenzia nazionale del turismo. “La Penisola punta a battere le competitor europee anche diversificando e aprendo a nuove frontiere. Uno degli obiettivi dell’Agenzia del turismo italiana è attrarre sempre di più viaggiatori da aree in crescita. Enit va a stimolare la domanda direttamente nei Paesi di provenienza e orienta l’offerta promuovendo le relazioni tra tour operator di tutto il mondo come acquirenti e collegandoli con i fornitori del turismo come venditori. È fondamentale procedere in modo organico e strategico per creare relazioni commerciali basate su reciprocità, ispirazione e sostenibilità. I dati invogliano a valorizzare il made in italy in Paesi che vogliono affacciarsi e scoprire sempre di più l’Italia”, commentano la presidente e amministratrice delegata di Enit Ivana Jelinic e la direttrice marketing Maria Elena Rossi. (Com)