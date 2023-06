Business news: Giordania annuncia investimenti per l’espansione del settore minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Giordania, Bisher Khasawneh, ha annunciato l’impegno da parte di Amman a promuovere l’espansione del settore minerario nell’economia del Paese attraendo nuovi investimenti e sostenendo quelli già stanziati. Lo ha riferito l’emittente televisiva statale giordana “Al Mamlaka”, precisando che l’annuncio di Khasawneh è giunto durante la cerimonia organizzata dalla compagnia Jordan Bromine Company (nata nel 1999 dalla joint venture tra la Arab Potash Company e la Albemarle Holdings e specializzata nella produzione di bromo), in occasione del ventesimo anniversario dalla costruzione del primo stabilimento per la produzione di bromo. Khasawneh ha sottolineato l’importanza del settore minerario per il progamma di rinnovamento economico lanciato dal re della Giordania, Abdullah II, e per la creazione di importanti opportunità di lavoro. Il direttore della Jordan Bromine, Samer Asfour, da parte sua, ha ricordato che la compagnia è la seconda al mondo per la produzione di bromo e copre un terzo del fabbisogno mondiale di questo elemento, esportato in 34 Paesi. L’azienda, inoltre, contribuisce per circa il 2 per cento al prodotto interno lordo della Giordania e fornisce più del 6 per cento delle esportazioni nazionali. La società, che assorbe il 18 per cento della manodopera impiegata nel porto di Aqaba, impiega attualmente circa 630 lavoratori dipendenti offrendo contratti indiretti a oltre 2.000 persone. (Res)