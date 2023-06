Business news: Cina, riserve di litio aumentate del 57 per cento annuo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di litio della Cina sono aumentate del 57 per cento annuo nel 2022, segno dell'importanza strategica attribuita da Pechino all'approvvigionamento del metallo, cruciale nell'industria dei veicoli elettrici. Il ministero delle Risorse naturali ha riferito che la provincia orientale del Jiangxi ha contribuito per il 40 per cento alle riserve totali di litio, estratto anche nella regione autonoma del Tibet, nella provincia meridionale del Sichuan e in quella nord-occidentale del Qinghai. Negli ultimi anni, Pechino ha lavorato alacremente per stabilizzare la catena d'approvvigionamento del litio, guardando soprattutto all'Argentina. Investimenti in questo settore sono stati al centro della visita effettuata all'inizio del mese in Cina dal ministro dell'Economia, Sergio Massa. (Cip)