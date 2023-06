Business news: India, inflazione all’ingrosso al -3,48 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è scesa al -3,48 per cento a maggio, dal -0,92 per cento di aprile, secondo i dati preliminari pubblicati dal ministero del Commercio e dell’industria indiano. Il mese scorso tutti i segmenti hanno chiuso con indici negativi: -9,17 per cento per i carburanti e l’elettricità (0,93 per cento ad aprile); -2,97 per cento per i prodotti manifatturieri (-2,42 per cento ad aprile); -1,79 per cento per i beni primari (1,6 per cento ad aprile) e -1,59 per cento per i generi alimentari (0,17 per cento ad aprile). Gli articoli primari, che comprendono anche i generi alimentari, hanno un peso del 22,62 per cento sul totale; i carburanti e l’elettricità del 13,15 per cento; i prodotti manifatturieri del 64,23 per cento. “Il calo del tasso d’inflazione di maggio 2023 è dovuto principalmente alla flessione dei prezzi degli oli minerali, dei metalli di base, dei prodotti alimentari, dei tessili, degli articoli non alimentari, del petrolio greggio e del gas naturale, dei prodotti chimici”, sintetizza il dicastero in un comunicato. (Inn)