Business news: Shell vende la sua unità in Pakistan

- La multinazionale britannica del settore petrolifero Shell ha annunciato l'intenzione di cedere la propria unità pakistana, Shell Pakistan. La società madre, Shell Petroleum Company (Spc), detiene una quota del 77 per cento nelle operazioni locali dell'unità pakistana, che nel 2022 ha subito perdite dovute in parte ai tassi di cambio e alla svalutazione della rupia pakistana. Non è chiaro se Spc intenda cedere la totalità della propria partecipazione alle attività in Pakistan. (Inn)