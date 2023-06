Business news: cinese Alibaba lancerà uno dei suoi servizi di e-commerce in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese Alibaba renderà disponibile in Europa uno dei suoi servizi di e-commerce, Tmall. Lo ha annunciato il presidente della compagnia, il canadese Michael Evans, dopo che il conglomerato ha annunciato mesi fa la sua suddivisione in sei unità indipendenti. "Tmall sbarcherà in Europa e servirà marchi locali e consumatori nel mercato locale", ha detto Evans alla conferenza Viva Tech di Parigi. Attualmente il progetto è in fase sperimentale in Spagna, ha aggiunto, notando come "l'Europa sia una priorità assoluta per tutte le aziende che hanno una componente internazionale". (Cip)