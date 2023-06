Business news: Egitto riceve 1,7 miliardi di dollari di depositi da Qatar e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, la Banca centrale dell’Egitto ha ricevuto complessivamente dai Paesi arabi 1,7 miliardi di dollari di depositi, dei quali un miliardo dal Qatar e 700 milioni dalla Libia. Lo si apprende dai dati diffusi dalla stessa Banca centrale egiziana sul suo sito web ufficiale. Nel rapporto si legge che nel periodo tra settembre e dicembre 2022, i depositi a breve termine dal Qatar hanno raggiunto il valore di 4 milioni di dollari, mentre quelli dalla Libia (che lo scorso settembre ammontavano a circa 200 milioni di dollari) hanno toccato la soglia di 900 milioni di dollari. Grazie all’aumento di depositi da Libia e Qatar, tra il settembre e il dicembre dello scorso anno, i depositi a breve termine dei Paesi arabi nella Banca centrale egiziana sono passati da 13,2 miliardi di dollari a 14,9 miliardi di dollari. Infine, alla fine di aprile 2023, le riserve di valuta estera della Banca centrale dell’Egitto sono passate da 34,55 miliardi di dollari a 34,66 miliardi di dollari. Una cifra insufficiente, secondo il rapporto dell’istituto finanziario egiziano, per risolvere la crisi dovuta alla più grave carenza di valuta estera registrata dall’Egitto negli ultimi anni, che, a sua volta, ha causato fluttuazioni nel valore della moneta locale, la sterlina egiziana. Quest’ultima, nell’arco dell’ultimo anno, ha perso valore per ben tre volte, fino al valore di scambio di 31 sterline per un dollaro statunitense. Il Fondo monetario internazionale (Fmi), che lo scorso gennaio ha assicurato che l’Egitto entro la fine del 2023 riceverà 700 milioni di dollari, dei tre miliardi di prestito concordato, ha sottolineato che Il Cairo affronta un deficit di 17 miliardi di dollari. Per questo, il governo egiziano sta tentando di attrarre investimenti stranieri diretti e di favorire l’afflusso di capitali dall’estero. (Cae)