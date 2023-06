M5s: Lega, da Grillo sconcertanti parole su brigate cittadinanza, Schlein condivide?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Gravi, sconcertanti e inaccettabili parole di Beppe Grillo alla piazza di Movimento cinque stelle e Partito democratico. Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche della storia del nostro Paese. Ci chiediamo se anche Elly Schlein sia pronta a indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centrodestra sotto il simbolo delle brigate. La Lega conferma il proprio impegno per creare lavoro dignitoso: i cittadini si aspettano risposte, non polemiche o inviti pericolosi". E' quanto si legge in una nota del partito di Matteo Salvini, dopo le parole di Beppe Grillo. (Com)