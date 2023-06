Business news: Cina e Honduras firmano 19 memorandum d'intesa, viceministro Commercio cinese a Tegucigalpa a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Honduras hanno sottoscritto 19 memorandum di intesa, nel corso della visita della presidente Xiomara Castro a Pechino. Gli accordi, ha detto il ministro degli Esteri honduregno Enrique Reina, che accompagna Castro nella prima visita ufficiale dall’avvio delle relazioni diplomatiche con Pechino, lo scorso marzo, riguardano “varie aree e apriranno le porte per nuove opportunità di cooperazione”. Secondo Reina, inoltre, il viceministro del Commercio cinese si recherà in Honduras a inizio luglio per “portare avanti i negoziati per un trattato di libero commercio con la Cina”. Nel corso della visita la delegazione honduregna ha anche incontrato alcuni rappresentanti della cinese Huawei. “Ci sono molte aree che ci interessano, come il tema della connettività per il Paese, l’accesso all’istruzione per i minori nelle zone rurali, l’accesso della tecnologie in temi come la salute o l’agricoltura, poiché la Cina è molto avanzata in questo”, ha detto ancora il ministro, secondo quanto riferisce il quotidiano “La Prensa”. (Cip)