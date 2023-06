Business news: “Wsj”, i produttori di semiconduttori di Taiwan e Corea del Sud potranno restare in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono consentire ai produttori di semiconduttori taiwanesi e sudcoreani di mantenere ed espandere le loro operazioni in Cina. Lo rivela il “Wall Street Journal” citando le parole pronunciate la scorsa settimana dal sottosegretario al Commercio per l’Industria e la Sicurezza, Alan Estevez, in occasione di una riunione dell’Associazione dell’industria dei semiconduttori. L’amministrazione del presidente Joe Biden, ha spiegato Estevez, ha intenzione di estendere le attuali esenzioni alle disposizioni in vigore dallo scorso ottobre che prevedono sanzioni contro le imprese che vendono microchip e tecnologie per la fabbricazione di microchip alla Cina. Le esenzioni, in scadenza nell’ottobre prossimo, hanno già consentito in questi mesi a diverse società, tra cui la sudcoreana Samsung e la taiwanese Tsmc, di mantenere in attività gli impianti in Cina su cui hanno investito miliardi di dollari in passato. (Was)