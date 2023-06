Business news: Shanghai, commercio estero aumentato del 26,2 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero di Shanghai è aumentato del 26,2 per cento anno su anno a maggio, attestandosi a 48,6 miliardi di dollari. Lo certificano i dati doganali. Nei primi cinque mesi dell'anno, le esportazioni del principale hub economico della Cina si sono attestate a 98,1 miliardi di dollari (+19,8 per cento anno su anno), mentre le importazioni a 139 miliardi di dollari (+13,2 per cento anno su anno). Nel periodo di riferimento, l'Unione europea è stata il principale partner commerciale di Shanghai. Le esportazioni e le importazioni della metropoli cinese sono ammontate a circa 50 miliardi di dollari, in aumento del 19,1 per cento su base annua e pari al 20,5 per cento del commercio estero della municipalità. (Cip)