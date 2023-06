M5s: Grillo evoca le brigate di cittadinanza ed è polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bastano poche parole, pronunciate da Beppe Grillo in occasione dell'iniziativa del Movimento cinque stelle contro la precarietà, a Roma, per scatenare le polemiche. "Vi ho preso che eravate piccolini e pieni di passione, e ora siete qui ammucchiati a guardare il leader. Siate leader di voi stessi. Reagite. Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate", le dichiarazioni del Garante del Movimento cinque stelle, apparso a sorpresa sul palco, al termine di un corteo, partito da piazza della Repubblica, nella Capitale, al quale aveva partecipato, per un saluto, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Un abbraccio tra la la leader del Pd ed il presidente pentastellato, Giuseppe Conte, accompagnato da un veloce scambio di battute. "Abbiamo voluto testimoniare questa volontà di unire le forze con le altre opposizioni: ci sono terreni su cui si può lavorare insieme, anche nelle nostre differenze. Una di queste è la battaglia per il lavoro di qualità ed il salario minimo", le riflessioni di Schlein. "Una piazza piena, al di là delle aspettative. Hanno risposto in tantissimi. Tante forze politiche, sociali, civiche, ci sono tanti rappresentanti dell'associazionismo", le considerazioni di Conte. Ma in serata ecco arrivare le frasi di Grillo. (segue) (Rin)