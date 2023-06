Ucraina: Putin, operazione speciale non ha causato crisi alimentare globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del mercato alimentare mondiale non è il risultato di un'operazione speciale russa, ma è nata a causa dalle attività ingiustificate dall'Occidente per affrontare la pandemia di coronavirus. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con una delegazione dei paesi africani che ha presentato un'iniziativa di pace in merito al conflitto in Ucraina. "Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che la crisi del mercato alimentare globale non è affatto il risultato dell'operazione militare speciale della Russia in Ucraina. Ha iniziato a prendere forma molto prima della situazione in Ucraina. Ed è nata come risultato del fatto che i Paesi occidentali, sia gli Stati Uniti che gli Stati europei, si sono impegnati in emissioni economicamente ingiustificate per risolvere i loro problemi associati all'epidemia di coronavirus ", ha affermato Putin. Secondo il presidente russo, portando avanti questo problema, questi Paesi "hanno spazzato via tutti i prodotti alimentari dal mercato mondiale a loro favore come un aspirapolvere, abusando della loro posizione di monopolio e mettendo in svantaggio i Paesi in via di sviluppo". (Rum)