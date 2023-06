© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento "La salute a casa”. La Asl Roma1 e il Municipio II, in rete con le Associazioni di Volontariato e i servizi di zona, presenteranno ufficialmente il Team di comunità che sarà impegnato in una collaborazione permanente per offrire aiuto e sostegno ai cittadini che abitano nei quartieri Flaminio e Villaggio Olimpico. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Quintavalle, Commissario straordinario Asl Roma 1, Francesca Del Bello presidente del Municipio II, Camillo Giulio De Gregorio, direttore distretto 2 Asl Roma 1, Laila Perciballi, Garante dei diritti delle persone anziane del Comune di Roma, Carmine Belfiore, Questore di Roma, Massimiliano Maselli, assessore ai Servizi sociali della Regione Lazio, Antonio Aurigemma, presidente del Consiglio della Regione Lazio. Piazza Grecia, Roma. (Ore 11:00).- Presentazione del libro "Aldo Moro, una verità compromessa" di Michel Emi Maritato. Dai fatti di Portella della Ginestra alla stagione stragista dei primi anni ’90. Via Aldo Moro 22, Torricella in Sabina (Ore 16:30). (Rer)