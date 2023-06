Business news: Kazakhstan, economia in crescita del 4,5 per cento nei primi 5 mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kazakhstan è cresciuta del 4,5 per cento nei primi cinque mesi di quest'anno. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia nazionale, Alibek Kuantyrov, in occasione di una riunione del governo sulla revisione dei risultati di bilancio. Il settore reale è cresciuto del 3,6 per cento, mentre quello dei servizi ha visto un'espansione del 4,5 per cento. Secondo Kuantyrov, tutte le industrie significative per il Paese hanno mostrato tendenze positive, con il comparto delle costruzioni che ha registrato una crescita del 12,1 per cento, il commercio del 10,2 per cento, l'informazione e comunicazioni del 9,1 per cento. Il tasso di crescita degli investimenti in immobilizzazioni è stato del 17,2 per cento. Stando ai dati preliminari, il fatturato del commercio estero è aumentato dell'11,1 per cento, attestandosi a 44,4 miliardi di dollari nel periodo tra gennaio e aprile 2023. Le esportazioni hanno raggiunto i 25,5 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono state pari a 18,9 miliardi di dollari. Nello stesso periodo di tempo, il bilancio dello Stato ha ricevuto entrate per oltre 17,8 miliardi di dollari, oltre le aspettative del governo. Alla crescita economica, come ha sottolineato il primo ministro Alikhan Smailov, ha contribuito in particolar modo l'industria manifatturiera. Il settore agricolo è cresciuto del 3,5 per cento. Smailov ha tuttavia sottolineato come le prospettive di crescita economica globale siano state per due volte dimezzate dai principali istituti finanziari internazionali. Da qui, ha aggiunto, la necessità per il Kazakhstan di mantenere la stabilità macroeconomica. "Dobbiamo concentrarci sullo sviluppo qualitativo delle industrie di base e assumere iniziative efficaci per migliorare il benessere dei cittadini creando redditi e posti di lavoro di qualità", ha dichiarato. (Res)