Verona: successo per il convegno "L'opera nel futuro"

- Grande successo dell'incontro "L'opera nel futuro", che si è tenuto questa mattina a Verona, all'indomani della Prima di Aida all'Arena, evento inaugurale del 100esimo Festival d'Opera che è stato trasmesso in mondovisione da Rai 1. E' quanto si legge in una nota. Nel corso della mattinata, al palazzo della Gran Guardia di Verona, si sono dati appuntamento i protagonisti del mondo dello spettacolo e dell'opera lirica, per scambiarsi nuove idee e nuove visioni per il rilancio del settore. Sul palco, ad ascoltare gli interventi di sovrintendenti, lavoratori dello spettacolo e tanti appassionati del genere, c'erano il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, ed il direttore generale dello Spettacolo, Antonio Parente, in rappresentanza del ministero della cultura che ha promosso l'evento insieme al presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (Anfols), Fulvio Macciardi. Al convegno - continua la nota - sono intervenuti, tra gli altri, il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano Domenique Meyer, il commissario al Maggio Fiorentino Onofrio Cutaia, la sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia, il sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, Fortunato Ortombina, il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Nicola Colabianchi, il sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova, Claudio Orazi, il Sovrintendente del Teatro Lirico di Trieste, Giuliano Polo, il capo di gabinetto del ministro Sangiuliano Francesco Gilioli e altri membri delle istituzioni. (Com)