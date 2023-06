Ucraina: Ramaphosa, è tempo che Mosca e Kiev avviino colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tempo che Russia e Ucraina diano il via a dei colloqui di pace: i Paesi africani sono convinti di poter dare un contributo positivo a questo processo. Lo ha affermato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa durante i colloqui della delegazione africana con l'omologo russo Vladimir Putin a San Pietroburgo. "Il continente africano è rappresentato (ai colloqui) da sette Paesi, e siamo tutti convinti di poter dare un contributo positivo a questo processo. E diamo questo contributo con il più profondo rispetto per entrambi i Paesi, rispettiamo le vostre posizioni", disse Ramaphosa. Secondo il presidente sudafricano, i membri della delegazione sono convinti che "è giunto il momento per entrambe le parti di avviare negoziati e porre fine a questa guerra, perché questa guerra comporta instabilità e danni a vari Paesi del mondo". (Rum)