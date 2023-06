© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post successivo, Calenda aggiunge: "Ps, per gli amici del Pd che scrivono 'senza di loro la destra non si sconfigge': 1) il populismo è destra; 2) l'ultima volta che avete avuto questa brillante idea, con il Conte 2, avete solo sostituito il 30 per cento di Salvini con il 30 per cento della Meloni". (Rin)