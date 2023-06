Ucraina: presidente Isole Comore, gli effetti della guerra colpiscono anche l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi in Ucraina colpiscono anche l'Africa, per questo motivo i leader del continente hanno deciso di presentare un'iniziativa di pace. Lo ha affermato il presidente di turno dell'Unione africana e capo dello Stato delle Isole Comore Azali Assoumani durante i colloqui a San Pietroburgo con il presidente russo Vladimir Putin. "Il desiderio della nostra delegazione è quello di contribuire a trovare una pace sostenibile alla crisi che oppone il vostro Paese all'Ucraina. (Tale crisi) riguarda non solo due Paesi slavi, amici e vicini, ma il mondo intero. In particolare, colpisce il nostro continente africano, e ha causato un problema nel campo della sicurezza alimentare, della sicurezza energetica", ha detto Assumani. Il presidente delle Comore ha sottolineato che la delegazione è giunta a San Pietroburgo per "mostrare l'amicizia che ha sempre unito Russia e Africa" ​​​​e per ascoltare la posizione della Federazione Russa e ascoltare l'opinione del popolo russo. (Rum)