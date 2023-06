Ecuador: presidenziali, in sospeso per vizio di forma due delle otto candidature alle elezioni di agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo a iscriversi è Daniel Noboa Azin, imprenditore conservatore, ex deputato e figlio di Alvaro Noboa Ponton, il magnate che per ben cinque volte ha tentato di farsi eleggere presidente. Al suo fianco, in qualità di vice, corre Veronica Abad, altro nome del mondo imprenditoriale. I due compongono la candidatura della Alleanza azione democratica nazionale (Adn). Destinata ad essere oggetto di attenzione è la candidatura di Per un Paese senza paura, alleanza sostenuta da formazioni moderate: il candidato alla presidenza, l'imprenditore delle telecomunicazioni Jan Topic, vanta anche un passato da franco tiratore nella Legione straniera. Aperto sostenitore della "mano dura" imposta dal presidente del Salvador, Nayib Bukele, contro la criminalità, Topic candida come vice l'avvocato e presentatrice televisiva, Diana Jacome, politica che promette di spendersi a favore della sicurezza. (segue) (Brb)