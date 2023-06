Autonomia: Marotta (Avs), progetto divisivo che va bloccato, aumenterà divario nord-sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autonomia differenziata "è il progetto del governo Meloni per attuare una secessione camuffata". Lo afferma in una nota il capogruppo dell'Alleanza verdi sinistra in Consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta. Un progetto "attraverso cui le regioni potranno legiferare anche su materie di competenza esclusiva dello Stato come il lavoro, l'istruzione, la ricerca scientifica e tecnologica, la tutela della salute, l'alimentazione, la protezione civile, il governo del territorio, i porti e gli aeroporti civili, la cultura, l'ambiente e soprattutto il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - spiega -. Il disegno di legge del ministro Calderoli è un vero e proprio tentativo di riforma classista, uno strumento che in poco tempo dividerà l'Italia, aumentando il divario che da sempre esiste tra il nord e il sud". (segue) (Com)