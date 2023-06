Ucraina: Putin, avevamo diritto di riconoscere nuovi territori e di difenderli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia aveva il diritto di riconoscere i nuovi territori prima come indipendenti, e poi di fornire assistenza garantendone la sicurezza. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante l'incontro con la delegazione africana in corso a San Pietroburgo. "Avevamo il diritto di riconoscere l'indipendenza di questi territori? In pieno accordo con la Carta delle Nazioni Unite, avevamo il diritto di farlo, perché, guidati dai pertinenti articoli della Carta delle Nazioni Unite, questi territori avevano il diritto di dichiarare la loro indipendenza. Quindi abbiamo il diritto di riconoscerli. E lo abbiamo fatto", ha detto Putin. Quindi, secondo il presidente, dopo la firma del Trattato di amicizia e interazione, la Russia, in piena conformità con la Carta delle Nazioni Unite, aveva il diritto di "fornire questa assistenza". "Noi, ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, avevamo il diritto di assisterli, facendo riferimento al paragrafo sull'autodifesa. Questa logica, che ho appena delineato, a mio avviso e secondo il parere dei miei colleghi, esperti, è impeccabile dal punto di vista del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite", ha affermato Putin. (Rum)