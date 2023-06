Catalogna: socialista Collboni "a sorpresa" nuovo sindaco di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito socialista catalano, Jaume Collboni, ha ottenuto in extremis l'appoggio di Barcelona en Comú, alleanza politica della sindaca uscente Ada Colau, e del Partito popolare ed è stato investito della carica di sindaco della città. Collboni scalza così il vincitore delle elezioni, Xavier Trias, candidato del partito indipendentista Uniti per la Catalogna (JxCat). Collboni è riuscito a raccogliere 23 voti in un colpo di scena all'ultimo momento dopo che il partito di Ada Colau ha deciso di sostenere il socialista rimanendo all'opposizione a fronte di un accordo convalidato dalle basi di JxCat e Sinistra repubblicana di Catalogna a Barcellona affinché Trias diventasse il nuovo sindaco. I popolari avevano posto come condizione imprescindibile che il partito di Colau non facesse parte della prossima giunta comunale. La frenetica giornata di trattative si è conclusa con la seconda città spagnola governata dai socialisti e non più dal fronte indipendentista. (Spm)