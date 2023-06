Regno Unito: sindacato insegnanti annuncia due nuovi giorni di sciopero a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insegnanti del Regno Unito scioperano per altri due giorni durante questo semestre scolastico. Lo ha annunciato il National Education Union (Neu), fra i principali sindacati degli insegnanti britannici. Il direttivo nazionale del sindacato ha comunicato che mercoledì 5 luglio e venerdì 7 luglio si svolgeranno due scioperi dei suoi iscritti che avevano già manifestato in tre date a febbraio e altrettante a marzo. Gli scioperi fanno parte di una lunga disputa tra sindacati e governo sulla retribuzione. Anche altri sindacati del settore dell'istruzione stanno valutando potenziali scioperi dei loro iscritti in Inghilterra. (Rel)