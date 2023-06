M5s: Mulè (FI), da Conte parole grevi su Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "L’Italia che vogliamo, il Paese che vogliamo non è quello che oggi abbiamo visto durante una manifestazione a Roma. Per questo le parole grevi pronunciate da Giuseppe Conte nei confronti del presidente Silvio Berlusconi e di ciò che è avvenuto, spontaneamente e legittimamente, dopo la sua morte appartengono al caravanserraglio di un antiberlusconismo militante che denota un atteggiamento irrispettoso e connotato - come sempre - solo da rancore e privo di proposte". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, commentando le parole pronunciate da Giuseppe Conte durante la manifestazione organizzata oggi, a Roma, dal Movimento cinque stelle. Il parlamentare, poi, sottolinea: "E invece è proprio nel solco dei valori e degli ideali di Silvio Berlusconi che Forza Italia, oggi più che mai, porterà avanti con l’impegno corale di tutta la sua comunità quelle riforme e quei provvedimenti - dal lavoro alla giustizia, dal fisco ai diritti - che realizzeranno l’Italia che voleva Silvio Berlusconi". (Com)