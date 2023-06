Berlusconi: Conte, non ci uniamo a "orgia celebrativa", noi non siamo ipocriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Quella seguita alla morte di Silvio Berlusconi è stata "un'orgia celebrativa, io sono stato attaccato per non essere andato al funerale, ma noi non siamo ipocriti e non ci si chieda di confondere la nostra storia e i nostri valori con la parabola politica che Berlusconi ha interpretato". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione del corteo contro la precarietà, organizzato a Roma dal M5s. "Vogliamo rispettare tutti, ma non riteniamo che Berlusconi sia stato un campione di virtù pubblica. Non bastano commentatori con il master in tasca in adulazione a riscrivere la storia - ha continuato l'ex premier -. La storia noi la scriviamo con le sentenze giudiziali e nessuno ci può impedire di proseguire la nostra parabola politica, dove non ci può essere chi ha contribuito al degrado dell'etica pubblica". (Rin)