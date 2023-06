M5s: Calenda, pericolosi populisti, Azione continuerà a starne alla larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "La piattaforma del M5s è opposta a quella di qualsiasi partito riformista, europeista e liberal-democratico: sull’Ucraina, sul rapporto con Russia e Cina, sui sussidi a pioggia, sulla pretesa di 'abolire la povertà' per decreto, sulla transizione ecologica, dove sponsorizzano ultima generazione e non hanno uno straccio di proposta realizzabile, sulla giustizia. Sono pericolosi populisti. Hanno fatto disastri, governato con la peggiore destra, si sono accaparrati ogni incarico possibile dopo aver predicato l’antipolitica. Azione è nata per sconfiggere quel populismo. Siamo stati alla larga dal Conte 2 quando Pd, Sinistra italiana, Italia viva e Articolo uno sono entusiasticamente saliti a bordo e continueremo a stare alla larga dai Cinque stelle e da chi deciderà di unirsi a loro". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda. (segue) (Rin)