Ecuador: presidenziali, in sospeso per vizio di forma due delle otto candidature alle elezioni di agosto (3)

- Otto Sonnenhoolzner, conduttore radiofonico e numero due dell'ex presidente Lenin Moreno, guida il binomio presidenziale di "Agiamo", accompagnato da Erika Paredes, universitaria e attivista ambientale ritenuta legata all'ex presidente neo socialista, Rafael Correa. Ed è proprio sulla lista che fa riferimento all'ex capo dello Stato, Rivoluzione cittadina, che si concentrano gran parte delle attenzioni degli osservatori. L'aspirante alla presidenza, unica donna ai nastri di partenza, è Luisa Gonzalez, avvocata e due volte ministra durante i governi Correa. Condannato per corruzione e riparato da tempo in Belgio, Correa è stato presidente dell'Ecuador per un decennio, alfiere della corrente di governi "neo-socialisti" che ha dominato la regione a inizio secolo. Nonostante i verdetti della giustizia, da lui contestati, l'economista gode ancora di un certo favore presso le classi più popolari, le stesse che si ritengono animatrici delle proteste anti governative. (segue) (Brb)