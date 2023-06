Polonia: migliaia di persone partecipano al corteo della comunità Lgbti a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone hanno marciato oggi a Varsavia, capitale della Polonia, in occasione della Parata dell'uguaglianza a sostegno dei diritti Lgbti. Il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, esponente dell'opposizione liberale, ha assicurato alla comunità Lgbti che “sarà sempre al sicuro” in città. “E spero che sarete tutti al sicuro in Polonia”, ha aggiunto inviando un messaggio alla folla riunita nel centro della capitale dopo un corteo che ha visto esporre bandiere e striscioni a sostegno della comunità Lgbti. In Polonia attualmente non è consentito il matrimonio o la libera unione di persone dello stesso sesso. (Vap)