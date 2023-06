Marche: Gusmeroli (Lega), semplificazione e programmazione per stimolare crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio del territorio "passa dal territorio: è necessario proseguire e ampliare i rapporti di collaborazione tra istituzioni centrali ed Enti periferici, con l'obiettivo di avere leggi sempre più rispondenti ai problemi dei cittadini e delle imprese. A partire dalla riforma fiscale, che consentirà finalmente di riequilibrare il rapporto di famiglie e aziende con il fisco, dopo cinquant'anni di complicazioni. Serve un sistema semplice e gradualmente a ridotta tassazione, che dia impulso alla crescita. Questo è particolarmente significativo per il Maceratese, che con resilienza e determinazione sta affrontando le conseguenze del sisma. L'intento comune è quello di una reale programmazione degli investimenti e della gestione, sia pubblica sia privata". Lo ha detto Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile unità Fisco del dipartimento Economia della Lega e co-relatore della delega fiscale, in visita istituzionale nelle Marche, accompagnato dall'onorevole Tullio Patassini. Presso il comune di Tolentino, ospiti del sindaco Mauro Sclavi e dell'Amministrazione comunale, si è svolto il proficuo e costruttivo incontro con i presidenti delle associazioni imprenditoriali e di categoria territoriali "L'approvazione dell'indagine conoscitiva sul made in Italy in commissione è stato un passaggio importante per la valorizzazione dei nostri asset produttivi", ha concluso Gusmeroli, "fra i quali anche la pelletteria, storicamente presente a Tolentino". (Rin)