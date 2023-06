Ucraina: Putin mostra a delegazione africana bozza accordo di Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla delegazione africana che sta incontrando ora a San Pietroburgo una bozza dell'accordo di Istanbul sul conflitto in Ucraina. "Questo è ciò che si definisce un accordo sulla neutralità permanente e garanzie sulla sicurezza dell'Ucraina. Si tratta di garanzie in diciotto articoli", ha osservato il capo dello Stato russo rivolgendosi alla delegazione africana. "Inoltre, c'è anche un'appendice con riferimenti alle forze armate. E' tutto spiegato, dalle unità di equipaggiamento militare al personale delle forze armate", ha detto Putin, aggiungendo che il documento è stato siglato dalla delegazione ucraina. "Ma dopo che, come promesso, abbiamo ritirato le truppe da Kiev, le autorità di Kiev, come fanno di solito i loro proprietari, hanno gettato tutto nella pattumiera della storia”, ha detto il presidente russo.(Rum)