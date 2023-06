Ucraina: Putin, Russia pronta a proseguire scambio prigionieri di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa è pronta a proseguire lo scambio di prigionieri di guerra con l'Ucraina, il processo è in corso. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro a San Pietroburgo con una delegazione africana portatrice di un'iniziativa di pace in merito al conflitto in Ucraina. "Per quanto riguarda lo scambio dei prigionieri di guerra, questo processo è in corso. Le sono grato per averlo menzionato", ha detto Putin. Il capo dello Stato russo ha affermato che l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e altri partner hanno fatto molto per favorire gli scambi. "Siamo pronti a continuare questo processo", ha aggiunto Putin. (Rum)