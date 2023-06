Ucraina: Putin, bambini portati via dal conflitto, nessun problema a riunione con familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha trasferito alcuni legalmente bambini dall'Ucraina, ma non ci sono mai stati e non ci saranno ostacoli al ricongiungimento con i loro parenti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con una delegazione africana che si sta svolgendo a San Pietroburgo. "I bambini sono una cosa sacra. Li abbiamo portati fuori dalla zona di conflitto, salvando loro la vita. Nessuno avrebbe separato i bambini dalle loro famiglie. Li hanno portati fuori da interi orfanotrofi, in modo assolutamente legale, perché i leader di queste strutture erano rappresentanti legali", ha detto Putin. Il presidente della Federazione Russa ha osservato che le autorità russe non sono mai state contrarie al ricongiungimento dei bambini con le loro famiglie. "Certo, i loro parenti sono noti, non ci sono mai stati ostacoli al loro ricongiungimento, non ci sono e, ovviamente, non ci saranno mai. Voglio assicurarvelo", ha aggiunto Putin. (Rum)