- "Giorgia Meloni continua a non rispondere: perché, durante l'incontro con Elon Musk (padre di una bambina di quasi due anni nata da gestazione per altri), non l'ha definito un criminale? A quanto pare, se sei etero, ricco e di destra, sulla Gpa si può chiudere un occhio. E si apre palazzo Chigi". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd, Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale. (Com)