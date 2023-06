© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non vede validi motivi per prolungare l'accordo sui corridoi del grano del Mar Nero perché le richieste di Mosca non sono state rispettate. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ria Novosti". (Rum)