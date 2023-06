Treviso: Scarpa (Pd) su pride, sindaco non si nasconda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono a Treviso, nella mia città, per partecipare al pride che, come ogni anno, è il più grande momento di visibilità, di orgoglio ma anche di lotta e rivendicazione per la comunità Lgbtqia+. Sono qui anche nel mio ruolo istituzionale di deputata, perché le istituzioni di questa città, l'amministrazione comunale non ha aderito alla Carta d'intenti di questo Pride e in particolare il sindaco Conte non ha voluto dare il patrocinio, dimostrando che la sua solidarietà ai diritti civili funziona a giorni alterni, ovvero solo quando a lui fa comodo. Noi oggi siamo qui e lo siamo con orgoglio, alla luce del sole, perché c'è ancora chi al governo di questo Paese vuole non solo invisibilizzare e nascondere, ma anche attivamente discriminare, togliere diritti e criminalizzare la comunità Lgbtqia+. Inaccettabile oggi, nel 2023. Oggi Treviso e bellissima. Il sindaco Conte ci raggiunga, fa ancora in tempo a mostrarsi vicino alle persone e lontano dai preconcetti dei partiti che lo sostengono!". Lo dichiara la deputata del Partito democratico, Rachele Scarpa. (Rin)