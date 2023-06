Libia: a Tunisi un incontro organizzato dall’Onu su cessate il fuoco ed espulsione mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto a Tunisi un incontro organizzato dalle Nazioni Unite incentrato sull'espulsione dalla Libia di mercenari, forze e combattenti stranieri. In particolare, la componente di monitoraggio del cessate il fuoco dell’Unsmil, la missione dell’Onu in Libia, ha concluso un incontro di due giorni con il Comitato militare 5+5, formato da cinque alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest, e gli osservatori libici “per far progredire l'attuazione del meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco guidato e di proprietà libica. L'incontro, svoltosi a Tunisi, si è incentrato sulle procedure riguardanti l'allontanamento di mercenari, forze straniere e combattenti”, riferisce oggi l’Unsmil via Twitter. (Tut)