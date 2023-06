Berlusconi: Gentiloni, sua scomparsa evento di altissimo valore simbolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Silvio Berlusconi è un evento di altissimo valore simbolico per un Paese come l'Italia. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni al Taobuk, in corso a Taormina. E' stata la persona che più a lungo è stata presidente del Consiglio ma il suo ruolo politico negli ultimi anni non è stato più catalizzatore come in quel ventennio”, ha detto il commissario. “(Res)