Berlusconi: Gentiloni, sua scomparsa evento di altissimo valore simbolico

21 luglio 2021

- La scomparsa di Silvio Berlusconi è un evento di altissimo valore simbolico per un Paese come l'Italia. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni al Taobuk, in corso a Taormina. E' stata la persona che più a lungo è stata presidente del Consiglio ma il suo ruolo politico negli ultimi anni non è stato più catalizzatore come in quel ventennio”, ha detto il commissario. “(Res)