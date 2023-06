Giustizia: Bonelli (Avs), quelle di Nordio sono parole di resa dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gravi e inaccettabili le affermazioni del ministro Nordio di oggi, sono parole di resa dello Stato. Ricordo la situazione paradossale il giorno dell'arresto di Messina Denaro, con Giorgia Meloni che si è precipitata a Palermo per congratularsi con la riforma Nordio, che ribadiva lo stop alle intercettazioni, ma che - guarda caso - furono determinati proprio per l'arresto del mafioso. Oggi Nordio definisce le intercettazioni una barbarie che costa 200 milioni di euro, ma non spiega che grazie ad esse, tanti appartenenti alla mafia e alla criminalità organizzata sono stati catturati. Nordio si lamenta del costo delle intercettazioni e definisce, ancora una volta, il Trojan una porcata, ma dimentica che la corruzione in Italia costa all'economia 237 miliardi di euro all'anno, secondo una ricerca del centro Rand e il volume di affari delle mafie è di 40 miliardi di euro". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. (Com)