Usa-Corea del Sud: colloquio Blinken-Park, Seul spinga Pyongyang a impegno diplomatico "serio"

- Gli Stati Uniti e la Corea del Sud concordano sulla "necessità" che Seul possa spendere la propria "influenza" per convincere il vicino del Nord ad impegnarsi in una "diplomazia seria". È quanto è emerso nel corso della conversazione che il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha avuto con il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin, alla vigilia della partenza per la Cina. Le parti "hanno condannato i continui lanci illegali di missili balistici da parte della Corea del Nord" e segnalato "la necessità" che Seul "utilizzi la propria influenza per incoraggiare Pyongyang a impegnarsi in una diplomazia seria e continuata". Blinken e Park hanno anche "discusso dell'importanza di una cooperazione trilaterale tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone per promuovere la prosperità economica nell'Indo-Pacifico e rafforzare l'ordine internazionale basato su regole". Il segretario ha infine "ringraziato" per il sostegno che Seul ha garantito alla "sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". (Was)