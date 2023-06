Clima: Conte, investimenti in fonti rinnovabili unica via contro cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci stiamo avviando verso un futuro di siccità, inondazioni e incendi, la biodiversità sparisce ogni giorno sotto i nostri occhi, si riducono i raccolti agricoli: di fronte a tutto ciò bisogna reagire solo in un modo, vale a dire riducendo le emissioni climalteranti e investendo massicciamente nelle nuove fonti rinnovabili di energia. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione del corteo contro la precarietà organizzato a Roma dal M5s. ""La transizione ecologica è l'assicurazione su nostro futuro e sulla pace. Questo governo, da quando si è insediato, ha cambiato faccia. Siamo tornati alle trivelle e al carbon fossile, ha voltato faccia rispetto alla transizione ecologica. Non lo permetteremo", ha aggiunto. (Rin)