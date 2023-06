Romania: premier Ciolacu annuncia assistenza a cittadini colpiti da alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno fornirà assistenza ai cittadini colpiti dalle recenti alluvioni: i finanziamenti saranno stanziati dal fondo di riserva per ripristinare le strade ed eliminare i danni. Lo ha scritto il primo ministro romeno Marcel Colacu sulla sua pagina Facebook. "I problemi più gravi si registrano nella città di Grecesti nella contea di Dolj, dove decine di persone sono state isolate o evacuate in modo preventivo. Abbiamo ottenuto attraverso il Dipartimento per le situazioni di emergenza che queste persone ricevano cibo e acqua calda. Abbiamo anche parlato con autorità locali sulle soluzioni in modo che le persone possano trascorrere la notte e hanno assicurato che avremmo immediatamente stanziato denaro dal fondo di riserva per il ripristino delle strade e l'eliminazione dei danni", ha scritto Ciolacu (Rob)