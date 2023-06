Slovenia-Vaticano: incontro fra presidente Pirc Musar e Parolin a Capodistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovena Natasa Pirc Musar ha incontrato a Capodistria il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, a margine del Forum per il dialogo e la pace nei Balcani, organizzato dalla Conferenza episcopale slovena. Pirc Musar e Parolin, come riferisce una nota della presidenza slovena, hanno discusso dell'importanza della pace, della guerra in Ucraina e della situazione nei Balcani occidentali, e hanno confermato il ruolo importante che i leader religiosi e politici svolgono per la stabilità nella regione e l'esempio che hanno dato alle persone con le loro azioni. "Una parola è come un sasso: ovunque cada lascia un segno", ha ripetuto la presidente, sottolineando l'importanza di un dialogo rispettoso.(Seb)