Cina: Casa Bianca su investimento Micron, decisione dell’azienda, nessun legame con viaggio Blinken

- L’investimento da 603 milioni di dollari annunciato da Micron per espandere la sua fabbrica a Xi’an, nonostante Pechino abbia proibito la vendita di alcuni dei suoi prodotti ritenuti rischiosi per la sicurezza nazionale, non rappresenta un tentativo di attenuare le tensioni da parte dell’amministrazione Biden, in occasione della visita in Cina del segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Fonti della Casa Bianca hanno riferito ad “Agenzia Nova” che la decisione di Micron “non ha a che vedere con il viaggio” di Blinken, e che l’investimento “non rientra in alcun modo in uno sforzo diplomatico da parte nostra”. Micron è “una societá privata, che prende le proprie decisioni”. (Was)